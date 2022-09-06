Магазины Reebok в России будут называться Sneaker BOX, пишет Telegram-канал Mash. Вывеска с таким названием располагается в столичном ТЦ «Авиапарк».

Магазины под новым брендом возобновят работу на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что турецкий холдинг FLO организует продажи товаров Reebok в России через свое локальное юрлицо — «Фло Обувь Ру».

Ранее сообщалось, что продажи товаров Reebok в России будут осуществляться через компанию ООО «Фло Обувь Ру», принадлежащую турецкому холдингу FLO. Информация о сделке по приобретению российского бизнеса Reebok компанией FLO появилась в мае.

По данным разных источников, компания получила более 100 магазинов бренда, а объем вложенных средств мог быть занижен в несколько раз по сравнению с реальной стоимостью сети. Сделка по продаже российского бизнеса Reebok оформлена как передача бизнеса в управление с отложенными во времени платежами.