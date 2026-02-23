В международной повестке главное объявление февраля — новая тема Met Gala 2026: «Мода — это искусство» (Fashion Is Art). Дресс‑код напрямую связан с весенней выставкой «Искусство костюма» в Метрополитен‑музее и подталкивает дизайнеров мыслить наряд как музейный экспонат, а не просто эффектный выход на ковровую дорожку.

Это значит, что в следующем мае мы увидим максимум couture‑конструкций, ручной вышивки, архивных цитат и смелых художественных коллабораций — от современных художников до наследия великих живописцев.

Для индустрии тема звучит как манифест: после нескольких сезонов «тихой роскоши» и сдержанного минимализма Met Gala фактически возвращает праву на модный театр статус нормы, а не исключения. Это даст новый импульс брендам, которые работают на стыке моды и contemporary art, и усилит рынок выставочных коллекций, созданных специально для музеев.

В инфополе уже обсуждают, кто рискнёт выйти на ковровую дорожку в цифровых или AR‑элементах, превращая платье в живую инсталляцию, и как это повлияет на будущие коллаборации люкса с NFT‑ и гейминг‑платформами.

Для российской аудитории тема тоже резонирует: интерес к моде как к части культуры растёт, а Met Gala‑2026 может задать тон для локальных выставок и экспериментов на стыке искусства и fashion.