Министерство промышленности и торговли РФ откроет информационные корнеры «Точка Легпрома» в рамках крупнейших российских отраслевых выставок. Участники отрасли смогут получить консультации о государственной поддержке компаний.

Начиная с 30 августа и вплоть до декабря текущего года будет организована работа семи тематических корнеров «Точка Легпрома», где будет представлена актуальная информация по мерам государственной поддержки и развитию отрасли, а также каталог российских брендов и предприятий, который поможет производителям сегмента В2С в поиске потенциальных поставщиков отечественного сырья, фурнитуры, тканей, ритейлерам и байерам — в поиске брендов, а В2В-предприятиям — в поиске контактов производителей, выпускающих конечную продукцию.

В рамках программы работы корнеров эксперты расскажут о том, как производить, продавать и продвигать продукцию в современных реалиях. А представители Минпромторга России смогут ответить на важные вопросы предприятий, ритейлеров, дизайнеров, брендов.

«Сегодня назрела острая необходимость установления прямых контактов как внутри отрасли, так и с государственными ведомствами, — комментирует директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова. — В непростых экономических условиях важно обмениваться информацией, искать выходы и пути развития, оказывать всестороннюю поддержку. И в этом может помочь открытый диалог на тематических стендах легкой промышленности».

Работа корнеров «Точка Легпрома» будет осуществляться в рамках следующих выставок:

Международная выставка моды СРМ — Collection première Moscow (30 августа — 02 сентября, г. Москва);

Ярмарка «Текстильлегпром» (06–09 сентября, г. Москва);

Международная выставка Hometextile & Design (20–22 сентября, г. Москва);

Выставка индустрии детской моды «CJF — Детская мода-2022. Осень» (27–30 сентября, г. Москва);

Специализированная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (28–30 сентября, г. Кемерово);

Выставка-платформа по аутсорсингу BEE-TOGETHER.ru (16–17 ноября, г. Москва).

Специализированная выставка «Безопасность и охрана труда» (06–09 декабря, г. Москва)

Приглашаем принять активное участие в дискуссии, задав ваш вопрос Минпромторгу России, перейдя по ссылке https://www.ruslegprom.ru/tochka/.