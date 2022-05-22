Новая линия включает модели из флагманских серий Solo 1920, Brilliance и Grace, но все бриллианты выращены в лабораторных условиях при помощи новейших технологий, сообщает компания.

В линейке Millenium представлены кольца с бриллиантовыми дорожками и с одиночным камнем, серьги-пусеты, серьги-конго, с английской и винтовой застёжками из белого или жёлтого золота, колье, подвески, браслеты. Вариантах огранки бриллиантов: «круг», «овал», «изумруд», «груша», «принцесса» и «кушон». Искусственные алмазы в украшениях дополнены цветными сапфирами и рубинами.

Выращенные бриллианты созданы на основе природных и обладают теми же оптическими и физическими свойствами, высокими характеристиками цвета и чистоты. При выращивании алмазов в лаборатории не наносится вред окружающей среде.

Украшения из коллекции Millenium можно заказать на https://miuz.ru/ или в одном из магазинов MIUZ Diamonds, а также приобрести во флагманских магазинах компании

Московский ювелирный завод основан в 1920 году и входит в группу компаний, которая осуществляет полный цикл операций – от переработки сырья до реализации готовой продукции, а также имеет собственную розничную сеть. Сеть MIUZ Diamonds насчитывает более 250 магазинов с географией расположения от Калининграда до Владивостока.