3 марта в 11:00 на площадке «Текстильлегпром» в павильоне «Форум» откроется деловая программа круглым столом «Мода на родное» — одним из самых ожидаемых событий 65-й Международной выставки текстильной и лёгкой промышленности, которая пройдет с 3 по 5 марта 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо».

Модератором дискуссии выступит Илья Тихонов, главный редактор и руководитель проектов *ModaNews.ru* и *Мода 24/7 (moda247.ru)*, вице-президент Федерации *Мода.РФ*. Участники обсудят ключевые направления развития отечественного fashion-бизнеса: от взращивания брендов с национальной философией до совершенствования производственных цепочек и подготовки кадров для новой индустрии.

Среди заявленных тем — идентичность и ценности брендов, российские материалы и производство, образование и компетенции в легпроме, маркетинг и покупатель будущего. Отдельный блок будет посвящён синергии и перспективам объединения усилий в создании конкурентоспособной экосистемы моды в России.

В экспертную группу вошли:

- Евгения Винокурова, старший аналитик *РБК Исследования рынков*;

- Александра Гапанович, дизайнер и основатель бренда *Gapanovich* с Крайнего Севера;

- Виктория Джанибекян, заведующая кафедрой Искусства костюма и моды РГУ им. А. Н. Косыгина;

- Ксения Князева, дизайнер и владелец одноимённого бренда, стилист и блогер;

- Валентина Кузнецова, главный редактор *РИА «Мода»*;

- Юлия Шинкарева, креативный директор бренда *SHI-SHI*, эксперт по запуску fashion-проектов.

Для участия в деловой программе необходимо оформить бесплатный пригласительный билет на сайте выставки и выбрать интересующие мероприятия и стенды.

65-я юбилейная выставка «Текстильлегпром» пройдёт с 3 по 5 марта 2026 года в Москве, в павильоне №3 комплекса «Крокус Экспо» — и обещает стать главным индустриальным событием весны.