Российский бренд постельного белья Morфeus представил новую рекламную кампанию. Съемку, проходившую в Берлине, представители марки посвятили поиску своего места в изменившемся мире.

Кампания продолжает тему, ранее затронутую брендом в коллаборации со Школой дизайна НИУ ВШЭ — «Дом там, где ты сейчас». Задача берлинской съемки — отразить чувство потерянности, возникшее у многих в последние месяцы. Это ощущение затронуло и тех, кто оказался вдали от дома, и тех, кто столкнулся с опустошением, никуда не уезжая.

Над кампанией работали арт-директорка бренда Настя Клычкова, фотограф Маша Демьянова, продюсер Полина Семеней и многие другие.

«Метафорой потери ориентиров выступил матрас, путешествующий по улицам Берлина. Вместо комфорта и уюта спальни он, заправленный свежими простынями, скитается по городским фактурам. Но даже в картине, где осенние листья падают на белье, расстеленное прямо на мостовой, можно увидеть остров безопасности среди огромного мира», — рассказали представители бренда.

В съемке использовались комплекты из основных коллекций бренда, а также новая модель из поплина — 100%-го хлопка в более демократичном ценовом сегменте и обновленной цветовой гамме. Подробнее ознакомиться с ассортиментом Morфeus можно на сайте бренда.