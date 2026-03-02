С 14 по 19 марта в ЦВЗ «Манеж» пройдет Московская неделя моды — главное событие весеннего сезона, где формируется будущее отечественного фешен-ретейла. Здесь встречаются байеры, ретейлеры, дизайнеры и представители профильных комьюнити со всей страны, чтобы увидеть новинки, наметить коллаборации и выбрать бренды, которые завтра появятся на витринах.

Аккредитация для СМИ, блогеров, фотографов, стилистов и байеров уже открыта на официальном сайте Московской недели моды.

Каждый сезон мероприятие собирает сотни профессионалов розничной торговли. Только в этом году заявки подали дизайнеры из 67 регионов России — от крупных фешен-брендов до локальных марок, делающих первые шаги на рынке.

По словам Николая Константинова, генерального директора универмага Trend Island и создателя ТЕЛЕГРАФ, Московская неделя моды становится ориентиром для индустрии:

«Здесь можно в одном месте увидеть свежие коллекции десятков брендов, встретиться с представителями модных сообществ и наметить аналитику — чего ожидать от следующего сезона».

Константин Андрикопулос, директор по развитию Bosco, отмечает, что проект уже стал «витриной современной российской моды» и важным инструментом для байеров, ищущих партнеров среди отечественных дизайнеров.

Юлия Ваховская, руководитель офлайн-направления Poison Drop, добавляет, что MFW — не только про показы:

«Это плацдарм для молодых дизайнеров и источник вдохновения для брендов. Здесь можно поймать тренды в их зарождении и превратить их в капсулы для магазинов».

Сооснователь и куратор LCLS.RU Алексей Аксенов подчеркивает значимость события для узнаваемости брендов: участие в Неделе помогает дизайнерам попасть на профильные площадки и в крупные универмаги.

В программе события — показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет, шоурум, образовательный лекторий и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.