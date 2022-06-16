Московский бренд «Олово», переосмысляющий классический милитари-стиль, выпустил первую коллекцию плавательных шорт с авторскими принтами. Как и вещи основных линеек бренда, она соединяет функциональность, внимание к деталям и качество.

В капсулу вошли модели для мужчин и детские шорты в размерной сетке от 3 до 12 лет. В отличие от привычных плавок они могут стать полноценным предметом летнего гардероба. В них комфортно купаться, а дополнив шорты легкой рубашкой или футболкой, можно смело отправиться на прогулку или зайти на ужин в отеле.

Удобные карманы в боковых швах и накладной застегивающийся карман сзади — приятный бонус для тех, кто любит носить с собой самое необходимое. Плавательные шорты «Олово» произведены из высококачественной ткани в Португалии на фабрике Lemar.

Акцент коллекции шорт — шесть уникальных принтов, которые были разработаны совместно с Solstudio Industry. Авторский принт вдохновлен логотипом бренда «Олово», его герои изображены в летних сценариях: они загорают на пляже, занимаются рыбалкой, катаются на серфе и велосипеде, запускают кайт.