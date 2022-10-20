Теперь на ресейл-платформе Oskelly можно официально продавать и покупать вещи 12Storeez. Так обладатели изделий бренда смогут продлить срок жизни одежды, передав ее на перепродажу. Как продавцы на платформе они смогут выбрать один из двух вариантов: получить полную сумму в рублях или баллами 12Storeez — их будет на 10% больше.

Как отмечают в фонде поддержки циклической экономики Ellen MacArthur, каждую секунду на свалку вывозится грузовик текстиля, а к 2050 году там окажется более 150 млн т одежды, пишет РБК

«В основе нашего проекта лежит идея о том, что качественные брендовые вещи не теряют в своей ценности, переходя от одного владельца к другому, — комментирует инициативу Альберт Осканов, сооснователь Oskelly. — 12 Storeez создает по-настоящему вневременные и долгоиграющие коллекции, которые как нельзя лучше вписываются в эту концепцию. Наше партнерство с 12 Storeez — еще один сигнал о том, что культура ресейла в России находится на пике развития, и мы верим, что наш пример вдохновит и другие компании присоединиться к движению за этичную моду».

В плане экологии бренд 12 Storeez работает в трех направлениях: сокращает влияние на окружающую среду, повышает срок жизни изделий и заботится о правах сотрудников.

«В 2021 году мы создали в компании отдел качества и устойчивого развития, который формирует стандарты и следит за их соблюдением по всему миру, тестирует сырье и материалы, — рассказывает Иван Хохлов, сооснователь 12 Storeez. — Также мы запустили отдел исследований R&D, чтобы искать и развивать последние технологии индустрии в продукте. Наша команда давно думала о том, как помочь покупателям поддержать идею циклической экономики. И мы нашли отличное решение в партнерстве с Oskelly».