Zara и американский бренд Narciso Rodriguez объединились для работы над совместной коллекцией. В результате была создана линейка, вдохновленная архивными произведениями основателя марки, дизайнера Нарцисо Родригеса. Лицом рекламной кампании этой коллаборации стала российская супермодель Наталья Водянова. Над снимками работал британский модный фотограф Крейг МакДин.

Нарцисо Родригес известен своей минималистичной эстетикой, любовью к классике и женственным, струящимся силуэтам точного кроя. Эти особенности были переосмыслены в рамках сотрудничества с Zara. В коллекцию вошло 25 предметов гардероба в узнаваемом стиле Narciso Rodriguez, некоторые из которых почти полностью повторили архивные наряды. Для производства Родригес использовал те же ткани, что и для оригинальных коллекций. По просьбе дизайнера Zara сотрудничал с теми же фабриками.

Например, в ассортименте представлено легкое платье-комбинация как-то, в котором Кэролин Биссет-Кеннеди вышла замуж за Джона Кеннеди-младшего в 1996 году. Среди других вещей, возрожденных в коллаборации — платье в бельевом стиле, созданное Родригесом для Cerruti в 1997 году, и платье из красного шелкового крепа из коллекции 2018 года. Помимо этого, в коллекции можно найти пальто, брюки, комбинезоны, элегантные топы и бюстье. Коллекция поступила в продажу 8 сентября. Стоимость вещей варьируется от 119 до 499 долларов.