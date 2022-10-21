Творческое объединение «Кружок» представило новую коллекцию базовых вещей Basic. В нее вошли предметы одежды, при пошиве которых были использованы самых успешные лекала бренда: объемные свитшоты, рубашки, худи, которые разработаны специально для формирования внутреннего комфорта при носке. Новая коллекция призвана продемонстрировать, что многофункциональность может стать основополагающим аспектом при подборе гардероба.

Практичность коллекции подчеркивается рабочим комбинезоном — символом ремесленного труда — для универсального использования как в городе, так и в мастерских. Дизайнеры постарались найти наиболее плотные материалы из 100%-го хлопка. Объем капсулы дизайнеры подчеркнули с помощью уникального логотипа с «пуфф-эффектом». Его удалось добиться с помощью особой технологии. Все дело в специальном компоненте — химической добавке, вспенивающей краску в процессе нагревания.

Базовая коллекция также рассказывает историю бренда — в ней есть силуэты из «Вопросов познания», «Санатория "Дружба"», «B.A.E» и другие. По словам создателей, «Кружок» стремится к универсальности, будь она смысловая или эстетическая, и теперь отражает это в вещах.