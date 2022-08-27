Онлайн-магазин российских брендов Front представил новую осеннюю коллекцию. В нее вошли новые релизы дизайнеров: от Екатеринбурга до Бишкека и от Нальчика до Сеула.

В подборке можно найти пальто и чапаны Ани Толстой на подкладках с ее авторскими принтами, а также лаконичные вещи бренда pomelov, основанного Юрием Помеловым из Екатеринбурга. В них индустриальная эстетика сочетается с ручными техниками окрашивания.

Среди новых дизайнеров — Мадина Саральп из Нальчика. Она занимается адаптацией национального кабардинского костюма к современной жизни. Для Front она создала бомберы и платья.

Еще один новичок, выпускница Британки Айжан Фирсова из Бишкека с брендом Cut a Dash. Она делает одежду в соавторстве с друзьями-художниками и фотографами, превращая их рисунки и фотографии в принты для боди, рубашек и корсетов. Появились и новые рубашки Yulia Ten, платки и шали от Labase в оттенках синего, красного и фиолетового, а также вещи бренда Shin Moscow Seoul.

Вещи можно примерить и приобрести в шоуруме Front на Большой Дмитровке и на официальном сайте front.fashion.