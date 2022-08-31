Lingeriebusiness.ru, крупнейший специализированный онлайн-портал для производителей белья, одежды и аксессуаров, а также байеров из России и СНГ, представляющий более 70 брендов, возвращается на выставку Collection Premiere Moscow (CPM), которая стартует во вторник.

Новый сезон B2B-мероприятия будет проходить с 30 августа по 2 сентября в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

1 сентября платформа выступит в роли куратора деловой программы Dreams by CPM Body & Beach. В этот день состоится «День знаний Lingeriebusiness.ru», в ходе которого пройдут конференции с участием экспертов в области розничной торговли.

Кроме того, lingeriebusiness.ru традиционно приглашает профессионалов индустрии в специальное пространство Lingerie business lounge, в котором на протяжении 4 дней будут проходить различные мероприятия для обмена опытом и нетворкинга. Платформа обещает оказать помощь байерам, заинтересованным в поиске новых брендов, а также вручить в подарок байербук – собственную разработку для эффективной работы профессионалов в заказной период.

В этом сезоне lingeriebusiness.ru вновь выделит на обучение владельцев розничных магазинов грант в размере 800 тыс. рублей – 10 человек получат полноценное обучение системе управления бизнесом от консалтингового агентства Team.Gear. Подать заявку на участие смогут все зарегистрированные пользователи платформы.

«Наш опыт сотрудничества с выставкой СРМ показал свою эффективность, так как позволяет нам встречаться с пользователями и партнерами платформы вживую, что крайне важно для получения обратной связи от байеров, а также поддержания и установления новых деловых контактов. Кроме того, Неделя Российских брендов, которая впервые состоялась в июне этого года, вызвала большой интерес к бизнес-платформе со стороны отечественных производителей одежды, нижнего белья, купальников и аксессуаров, с которыми мы с радостью продолжим знакомство и общение на СРМ», – комментирует Мария Петерсон, основатель lingeriebusiness.ru.