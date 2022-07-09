Торговая сеть «Перекресток» совместно с городским сервисом «Зеленая капля» подвели промежуточные итоги сотрудничества за год: через контейнеры, установленные в 11 магазинах, было собрано более 40 тонн ненужных вещей, сообщает advis.ru.

Согласно условиям проекта, в установленные контейнеры, расположенные в магазинах «Перекресток», любой желающий может сдать одежду, обувь, игрушки, сумки, ремни, ролики, коньки и текстиль.

После сортировки содержимое контейнеров отправляется в секонд-хенды или отправляется на переработку. Из получившегося сырья изготавливают нетканые материалы, техническое покрытие и т. д.

За распределение и утилизацию вещей отвечает партнер сервиса — «ТехноТекстиль», специализирующийся на производстве, оптовой торговле и рециклинге.

За время существования проекта 70% содержимого контейнеров отправилось в секонд-хенды. Вырученные с продажи вещей средства были переданы в Фонд продовольствия «Русь», который оказывает гуманитарную помощь одиноким пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям с детьми.

Проект показал высокую вовлеченность покупателей этой сети и собрал положительные отзывы о сервисе. Поэтому партнеры приняли решение расширить территорию покрытия. До конца июля 2022 года запланирована установка еще трех контейнеров в московских супермаркетах.

«По итогам проекта нам удалось достичь действительно впечатляющих результатов. Покупатели сдали на переработку более 40 тонн ненужных вещей, что говорит об интересе к подобным эко-проектам. Мы не планируем останавливаться на достигнутых результатах, поэтому будем масштабировать инициативу, подключать новые магазины и реализовывать дополнительные проекты совместно с партнерами, направленные на формирование привычки осознанного потребления среди россиян», — рассказала Анастасия Калинина, менеджер проектов устойчивого развития торговой сети «Перекресток».