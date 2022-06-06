Российский бренд LaTrika представил лукбук своей новой коллекции сезона весна-лето 2022. Актуальная цветовая гамма, лаконичный крой и натуральные материалы – вот основа, которую можно описать как «роскошь в повседневной жизни» и которой придерживается бренд в коллекции SS-2022.

LaTrika – больше, чем fashion-бренд, предлагающий своим поклонникам помимо одежды в стиле smart-casual, целый образ жизни. Ускоренный темп, все больше ролей, требуют особого подхода, поэтому в концепции бренда лежит простота, дающая свободу стиля. Дизайнер Леся Никонова представила новую коллекцию в рамках этой концепции.

Марка из Петербурга специализируется на трикотаже, но еще у нее можно собрать гардероб на лето. В новую коллекцию вошли мини-платья, топы с воротником-халтером и открытой спиной, легкие рубашки и костюмные шорты чуть выше колена. Многое сделано изо льна: жакет без лацканов, макси-юбка с высоким разрезом, тренчкот с поясом-джутом. Трикотажная линия представлена кардиганом-кимоно – в теплые месяцы его можно носить как альтернативу жакету или с купальниками.