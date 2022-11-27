С 1 по 4 декабря универмаге «Цветной» пройдет предновогодний маркет Vintage Marketplace. В нем примут участие 30 винтажных проектов, которые представят зимние коллекции.

Посетители смогут купить белоснежные шубки и кроп-пуховики, а также леопардовые пальто и кардиганы Blumarine с меховыми воротничками. Абсолютный маст-хэв — луноходы Dior и лыжные костюмы.

Кроме того, гостей ждут оверсайз дубленки, вечерние костюмы от Mugler до Ralph Lauren, струящийся шелк, культовые архивные сумочки и, конечно, винсажный эксклюзив от Dior, Gucci, Chanel, Cavalli, Prada, Galliano, McQueen и других люксовых брендов.

Vintage Marketplace будет работать все четыре дня, с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Адрес: Цветной б-р, 15 (фуд-корт «Брикет-маркет. Еда и культура», пятый этаж универмага «Цветной»).