26 ноября в ресторане ALTA MAREA в Санкт-Петербурге состоялся пресс-завтрак на тему: «Внедрение новых технологий в современную моду». На нем поднимались вопросы популяризации новых технологий в моде, перспектив и их внедрения в повседневную жизнь. Пресс-завтрак объединил людей из различных сфер: мода, технологии, цифровое искусство, дизайн одежды.

Спикеры противопоставили цифровую и реальную моду в жизни, а также была продемонстрирована цифровая коллекция молодого питерского бренда. Fashion tech (виртуальная одежда) – это одежда, созданная с помощью компьютерной графики и 3D - технологий. Ее можно надевать не только на виртуальных моделей, но и на реального человека. Для этого необходима фотография модели в обтягивающей одежде, поверх которой дизайнер сможет наложить цифровую. Кульминацией пресс-завтрака стал уникальный формат воплощения данной технологии: на экранах демонстрировалась цифровая копия наряда, а по залу шагала реальная модель.

Приглашенные эксперты с разных сторон рассмотрели цифровую моду.

Дима Игоревич один из самых известных и успешных стилистов Санкт-Петербурга рассказал о том, как цифровая мода может влиять на сферу работы стилиста, часто ли диджитал используется в его работе и считает ли он, что за ней может стоять будущее. За более чем семилетний опыт работы в модной индустрии в его кейсах съемки с Тилем Линдеманном (Rammstein), Тимуром Бекмамбетовым, группой Дельфин, Евгением Плющенко, Дмитрием Маликовым, Александром Кержаковым, стилизовал ролики Яндекса, Мегафона, Озона, Сдэка, Сбербанка, Rafaello, ФК Динамо (Москва) и другими:

– В работу стилиста уже внедряется цифровая мода и мы эффективно этим пользуемся. Но я всегда говорю, что во всем важен баланс: гаечным ключом можно машину починить, а можно голову пробить. Поэтому надо относиться к новым технологиям, как к инструменту ускорения процесса достижения определенных задач без фанатизма. Цифровая мода – это настоящее, и она будет развиваться, но мне кажется, это будет узкая определенная аудитория, которая сейчас проводит много времени в онлайне и бренды сделают это еще одной ветвью для зарабатывания денег и статуса.

Руслан Чернобаев, Президент правления Недели дизайна в Санкт-Петербурге, учредитель Международной профессиональной премии ADDAWARDS.RU для архитекторов и дизайнеров, организатор Международного Форума Моды в Санкт-Петербурге, рассказал о национальной цифровой платформе креативных индустрий КРЕАТИВНАЯПЛАТФОРМА.РФ, форуме «Креативная индустрия 2.0», премии «М.И.Р.» - Мастерство. Искусство. Ремесло, которые тесно связаны с развитием цифровой модной индустрии:

– В креативной индустрии мода занимает столько, сколько занимает в жизни любого человека. Многие люди не обращают внимания на моду, как на явление, не замечают, что на самом деле живут и подпитываются ей. Когда мы говорим про индустрию в принципе, мы должны понимать, что это не разовое явление, а то, что удалось масштабировать и вывести в тираж. Мода формирует креативную индустрию, потому что является одним из рыночных элементов в ее создании, и мода же ограничивает развитие креативной индустрии, потому что при появлении «модно», мы автоматически приходим и к «не модному». Целые отрасли таким образом можно уменьшить или даже ликвидировать. Поэтому мода занимает в креативной индустрии системообразующую часть. Модно или не модно, это и есть индустриально или не индустриально. Индустриальный подход подразумевает то, что что-то должно быть модно. Как только это становится не модно, оно уходит из тиража.

О лучших выпускных коллекциях дизайнеров, перспективах развития цифровой моды, а также насколько важно для будущего развития в педагогической деятельности использовать и внедрять новые технологии рассказала Полина Слуцкая - креативный директора Союза Дизайнеров СПб, стипендиат Министерства Культуры РФ, куратор международной выставки «Искусство света». Обладатель знака за заслуги в развитии Дизайна в Санкт-Петербурге:

– Сейчас мы будем запускать премию по промышленному дизайну при поддержке правительства. Задача премии показать то, что создается в этой сфере в нашей стране. А на самом деле создается очень много интересных проектов, связанных с цифровыми технологиями. Мы будем показывать не только реализованные проекты, но и те, которые созданы в 3d анимации, чтобы было видно, что происходит, и можно было внедрять новые технологии. Потенциал в нашей стране просто очень велик, талантливых людей очень много, много творческих людей, которые мыслят и конструируют, фантазируют, создают, именно поэтому важно продвигать такие идеи.

Евгений Чекалев, основатель нового питерского бренда REVE, рассказал, как молодой бренд развивается в направлении цифровой моды, как видит популяризацию и коммерциализацию данного направления, а также разыграл цифровую копию наряда в формате НФТ:

– Технологическая революция уже произошла. Все здесь согласны, что мы уже в цифре. Мой бренд не может соревноваться с Gucci, но он может коллаборироваться с цифровыми компаниями, с Яндекс, с Google, с кем угодно, кто ценит эту цифру и верит в то, что будущее здесь будет. Дело в том, что большие российские и международные бренды особо в цифру не уходят, потому что у них достаточно много физических моделей и им незачем выдвигаться в это, а маленькие бренды задумываются о том, как выжить, креативят. Но некоторые концентрируются и строят свою стратегию исходя из цифровизации. Этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что в цифровизации нужно сделать еще тысячу шагов. Мы сделали всего один, кто-то сделал два. И каждый из этих шагов может быть смертелен для маленького бренда, потому что запасов прочности никаких. Большие компании, коллаборирующиеся с нами в контенте вполне себе могут защитить от таких ошибок, и могут дать организационные и даже финансовые ресурсы для совершения подвигов. Именно за маленькими компаниями стоят революции, которые, так или иначе, происходили в прошлом.