Кувейтская Alshaya Group, которая через компанию «Монэкс трейдинг» развивает в России по франшизе британский бренд детской одежды и товаров Mothercare, намерена продать местный бизнес и уже ищет покупателей на него, пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из операторов розницы и двух консультантов по недвижимости, работавших с компанией.

Продажа бизнеса – самый оптимальный вариант как для Alshaya Group, так и для российской команды. Также рассматривается вариант с распродажей товарных запасов и окончательным закрытием всей сети магазинов и уходом из страны.

Источники издания утверждают, что на решении о продаже бизнеса в России настаивает правообладатель бренда — британская компания Mothercare.

При этом кувейтская компания не хочет полностью уходить с рынка: она рассчитывает передать потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично с оборудованием и командой.

В России насчитывается 118 торговых точек Mothercare в 30 регионах России (56 из них расположены в Москве). На складах компании хранится товарных запасов на 3 млрд рублей, которые можно распродавать на протяжение 1,5 лет, добавили источники.

Опрошенные изданием эксперты считают, что если на российский бизнес Mothercare не найдется покупатель, то она будет вынуждена устроить распродажу в магазинах или через маркетплейсы, как это уже делает Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и др.).

При этом активами британского ритейлера потенциально могут заинтересоваться Ideas4Retail (развивает в России сеть магазинов игрушек Hamleys), АФК «Система» и Inventive Retail Group, добавили эксперты.