Организатор конкурса, Российский книжный союз, продлевает срок приема заявок на конкурс «Лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий» до 25 мая. Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Мы рады видеть живой отклик среди творческой молодежи и интерес к нашему конкурсу, поэтому решили дать шанс большему количеству молодых специалистов заявить о своих проектах и продлили срок приема заявок еще на неделю», — говорит президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Участие в конкурсе поможет креативным стартаперам в реализации проектов в сфере театрального и изобразительного искусства, кинематографа, телевидения и радио, моды, рекламы, музыки, издательского дела, компьютерных игр, новых медиа, архитектуры и дизайна.

Подать заявку на конкурс можно на сайте АИС «Молодежь России» в одной из трех номинаций:

Creative project — проекты по созданию фестивалей, перформансов, творческих выставок, конкурсов, квестов и т.д.;

Creative startup — бизнес проекты, в том числе цифровые проекты в культуре;

Creative education — проекты, направленные на развитие творческого потенциала, обучение творческим навыкам и компетенциям (hard, soft skills).

Члены экспертного совета, в который вошли лидеры креативных индустрий, 7 июня 2022 года определят 100 наиболее интересных конкурсных работ, которые войдут в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели 2022» для дальнейшего распространения среди потенциальных работодателей и инвесторов.

Победители конкурса, авторы 10 лучших проектов, будут объявлены 10 июня 2022 года на официальных сайтах «Российского книжного союза» и «Российской креативной недели». Победители смогут презентовать свои идеи в рамках специального мероприятия на площадке фест-форума «Российская креативная неделя-2022», самого масштабного события страны в сфере креативных индустрий, которое пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького. Также авторы проектов примут участие в одном из федеральных форумов Росмолодежи с лучшими отраслевыми экспертами.