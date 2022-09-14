Часовой Завод «Ракета» в коллаборации с кинокомпанией СТВ создал часы, посвященные фильму Алексея Балабанова «Брат». Картине, ставшей символом эпохи 90-х и непревзойденным хитом постсоветского кино, в этом году исполняется 25 лет.

Фильм моментально получил статус культового, а персонаж Сергея Бодрова — Данила Багров — стал героем целого поколения, «своим» для большинства российских зрителей. И сейчас “Брат” ничуть не утратил своего драйва и по-прежнему вызывает интерес у публики.

В лимитированную серию вошло всего 50 экземпляров часов, дизайн которых основан на постоянной коллекции Ракета “Big Zero” — лаконичной и понятной каждому, но тем не менее очень притягательной.

Эстетика черно-белого циферблата часов с крупными цифрами, увенчанными большим нулем, обретает особый смысл с нанесением яркого акцента — объемной печати красных элементов меток «2» и «5». Они становятся данью уважения истории легендарной картины “Брат”, отсчет которой начался четверть века назад.

Через заднюю крышку часов открывается вид на искусно декорированный «Невскими волнами» мануфактурный механизм Часового Завода «Ракета», на который нанесен логотип киностудии СТВ “БРАТ25”. Ремень с быстросъемной шпилькой украшает знаменитая фраза: «В чем сила, брат?»

Корпус и ремни упакованы в коробку в виде двух кассет VHS с фильмами «Брат» и «Брат 2».

Стоимость 130 000 руб. в официальных бутиках «Ракета» в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Интернет-магазине с бесплатной доставкой.