В осеннюю капсулу бренда верхней одежды Dreamwhitе вошли шерстяные пальто трёх силуэтов – оверсайз, прямого и трапециевидного, а также шляпы из фетра и сумки из экокожи, сообщает компания.

«Dreamwhitе – семейный бренд из Санкт-Петербурга. Мы выпускаем верхнюю одежду, которая проходит проверку непредсказуемыми погодными условиями, и вкладываем в неё душу. Мы уважаем семейные ценности и осознанное потребление, поэтому наши изделия подходят для женщин разных возрастов и характеров. Наши дизайнеры создают модели, которые будут актуальны долгие годы и смогут передаваться из поколения в поколение», – комментирует Ли, руководитель креативного отдела Dreamwhite.

Цветовая палитра коллекции: благородные кофейные оттенки, классический чёрный цвет и королевский изумрудный. Сочетание природной палитры и минимализма отражает эстетику бренда.

Коллекция доступна в офлайн-магазинах, на сайте dreamwhite.ru и на маркетплейсах.

Dreamwhite – российский бренд верхней одежды с производством в Санкт-Петербурге. Компания производит шерстяные пальто, водонепроницаемые плащи, синтепоновые куртки, трикотажные изделия и аксессуары. В коллекции насчитывается около 300 моделей пальто и плащей – от приталенных до оверсайз. У Dreamwhite 347 магазинов-партнёров по всей России. Офлайн-точки продаж открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде. Бренд также представлен на маркетплейсах «Яндекс.Маркет», Ozon и других.