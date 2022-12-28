Взяв за основу модель Chumbley, бестселлер петербургского бренда сумок и аксессуаров Arny Praht, бренд You Wanna и подарил ей новое прочтение, сообщает компания.

Каркасная сумка стильной округлой формы представлена в двух трендовых цветовых вариантах – чёрный лак и color-block, отражающих ДНК бренда, и сочетается с одеждой из коллекций You Wanna.

Сумка You Wanna x Arny Praht доступна в онлайн- и в офлайн-магазинах You Wanna, а также у бренда Arny Praht – онлайн и в магазинах, которые расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

You Wanna – бренд одежды для современной городской женщины, основанный в 2008 году в Москве. Первый официальный магазин You Wanna открылся в 2012 году. Каждая коллекция бренда создаётся с учётом последних тенденций fashion-индустрии на собственном производстве, благодаря чему компания обеспечивает идеальное соотношение качества и стоимости.