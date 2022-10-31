Бренд авторской обуви и сумок ручной работы Mark Levillen запустил в работу онлайн-магазин и увеличил цены на свою продукцию на 30%, сообщает shoes-report.ru.

В онлайн-магазине Mark Levillen представлены фирменные балетки и мюли с цветами, аккуратные челси и ботинки в широкой цветовой палитре, кеды, лоферы и другие модели обуви, а также сумки для женщин. В разработке на сайте бренда остаются разделы обуви для мужчин и женщин.

«Мы открыли онлайн-магазин и увеличили цены на продукцию. Обстоятельства вынуждают нас принимать непростые решения, меняться и экспериментировать, поэтому с ноября стоимость всех изделий повысится на 30%, — говорит основательница Mark Levillen Лена Ложкина. — Основные причины повышения цен на продукцию бренда — рост себестоимости изделий, ощутимое подорожание материалов, дефицит комплектующих и сложная логистика.

Компания также планирует и открытие традиционных розничных точек продаж.

«Мы хотим открыть оффлайн точки продаж и увеличить каналы связи с клиентами, расширить свои возможности. Сохраним качество материалов и широкую цветовую палитру. Появится возможность посмотреть изделия вживую, примерить, определиться с размером, оценить качество…», — отметила Лена Ложкина.

С 28 октября обувь и сумки Mark Levillen также представлены в корнерах проекта «Петербургский дизайн» в трех торгово-развлекателных комплексах Санкт-Петербурга — в ТРК «Лето», в ТРК «Питер Радуга», в ТРК «Континет на Байконурской».