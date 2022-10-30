Вечер пятницы. В пестрящих граффити двориках ArtPlay быстрым шагом перемещаются тени интеллигентов, которые направляются на весьма торжественное событие — день рождение Khankhalaev Gallery. Возможно вы удивитесь, но Центр дизайна славится не только книжными лавками,мебельными шоу румами, кофейнями с авторскими рафами и мультимедийными выставками с ожившими картинами Ван Гога и Брейгеля. Здесь уже более 20-ти лет процветает Галерея Ханхалаев, где собраны работы современных художников, сочиняющих в стиле этно-контемпорари. Мы заглянули на праздник и спешим поделиться, что увидели и чем вдохновились.

Арт-пространство Khankhalaev Gallery появилось на свет в 2000-м году. Его основатель Константин Ханхалаев — известная фигура в галерейном, музыкальном и издательском бизнесе — задался целью популяризировать бурятское искусство на мировой арене. Дать возможность живописцам, скульпторам и графикам, создающим произведения на основе национальных традиций и образов, выговориться и быть услышанными. На протяжении двух декад галереи удавалось открывать новые имена. Одним из самых громким стал уроженец Улан-Удэ, Зорикто Доржиев.

Выпускник Бурятского республиканского училища культуры и искусства и Красноярского государственного художественного института стажировался в мастерских Российской академии художеств, что дало ему возможность прозорливо соединять навыки построения формы, законы цветовой компоновки и композиционную организацию изображения с традиционными народными образами Центральной и Восточной Азии.

Люди на полотнах Доржиева погружены в себя, и даже когда изображены в анфас, как будто отводят взгляд от ваших любопытных глаз, а фоном выступают футуристичные пейзажи, под слоем которых развернулись необъятные просторы степи. Осмысление темы Великой степи — главный лейтмотив творчество Доржиева, а образ главного героя — кочевника — автор определяет так: «Кочевник для меня — это созерцатель… Это художник, поэт, философ, который всегда одинок». Но в тот вечер его одиночество явно перестало быть таким отчаянным, потому что гости пустились в путешествие вместе с ним.

Основное пространство Khankhalaev Gallery как и год назад занимала выставка «Лоскутный Человек», где вы могли увидеть самобытные римейки на Даму с Горностаем Леонардо Да Винчи, Девушку с коралловой ( а не жемчужной) сережкой Яна Вермеера и другие интерпретации полотен европейского космополитизма. Поскольку День рождения бывает только раз в году, появление сенсации можно было ожидать. Звездой вечера стало полотно «Сансара» размером 138x240, которое в 2019 году являлось основой экспозиции Zorikto «Новая Степь» для спецпроекта на Венецианской биеннале.

Художник писал новую версию последние полгода, по его словам, мучительно, постоянно переделывая. Работа стала существенно больше, серый фон сменился черным, акрил — масляными красками. Декоративную плоскость вытеснила фактурную скульптурность композиции. Беспрерывное кружение всадников как аллегория Сансары. Сансара — это круговорот рождение и смерти в мирах, ограниченных кармой, освободиться из которого можно только очистившись от результатов своих прошлых действий.

История человечества — история войн. Бесконечный хоровод рождения и смертей зашифрован в вечной битве за выживание, которая может не освободить человека от Сансары, а прекратить его существование как вида.

Звучит драматично, однако Доржиев прекрасно трансформировал переживания в нечто прекрасное. Эта тенденция распространилась и на коллаборацию с брендом дизайнерской одежды KATAMI WEAR. Вдоль одной из стен красовались пять манекена, наряженных в лучших традициях концептуальной моды. Пуховик-кимоно с призрачной девушкой в кроссовках на спинке; мутогенная толстовка в паре с кэжуальными палаццо, оснащёнными декорированной подтяжкой с россыпью полароидов; дутый жилет в фактурную шашечку — анархию кроя всех этих предметов гардероба уравновесила нирвана в принтах, чтобы мы смогли создать по-настоящему гармоничный образ.

Живость мероприятию добавил перфоманс московского живописца и монументалиста Бато Дугаржапова. Один из ведущих импрессионистов России вальсировал около огромного холста и посвятил публику в таинство создания пейзажа. С каждым новым мазком в пространстве Khankhalaev Gallery разгоралось залитое солнцем поле и шелестели золотистые кроны, напевая строки Пушкина, заставляя поверить,что с каждой осенью мы не увядаем, а расцветаем вновь.

Фото: Алексей Хлопков

*кроме портретов Доржиева