С 1 августа 2022 года во всех розничных магазинах Sela Москвы и Санкт-Петербурга можно сдать ненужную одежду. Собранные вещи бренд передаст благотворительному фонду «Второе дыхание» для повторного использования и переработки, сообщает компания.

Цель акции – уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду, сократить количество выбрасываемой одежды и поддержать нуждающиеся семьи.

«Сдай одежду, из которой вырос твой монстр, чтобы другой монстр улыбался!» – с таким слоганом Sela призывает своих покупателей к участию в акции. Бренд создан для мам и детей, поэтому в своей деятельности уделяет особое внимание осознанному потреблению и экологической повестке. К тому же, сдавая ненужную одежду, родитель даёт позитивный пример ребёнку, учит его заботиться об окружающей среде и помогать нуждающимся.

Вся собранная одежда поступит в фонд «Второе дыхание», который передаст её нуждающимся, перераспределит в благотворительные магазины и переработает в новые материалы.

Sela moms & monsters – российский лайфстал-бренд женской и детской одежды. Компания основана в 1991 году, а в августе 2019 присоединилась к Melon Fashion Group, куда входят Befree, Zarina и Love Republic. Сегодня у Sela более 180 собственных розничных магазинов сети и магазинов-партнёров в России и СНГ. Коллекции представлены онлайн в интернет-магазине бренда, а также на Lamoda, Ozon, Aliexpress и других маркетплейсах.