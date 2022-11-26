Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» и бренд «Love is…» (в России представлен лицензионным агентством Megalicense) выпустили совместную лимитированную коллекцию часов с героями всемирно известного комикса. В дизайне использована исторически первая версия персонажей – без одежды, как изначально и задумывала их автор Ким Гроув.

В капсуле две пары часов пастельных оттенков – нежно-розового и мятного цветов на кожаных ремешках, а также универсальный вариант в классическом серебряном исполнении на металлическом ремешке.

Дизайн часов минималистичный – согласно последним модным трендам, без лишних деталей. Циферблат выполнен в черно-белом цвете, что также отсылает к самым первым рисункам художницы, когда персонажи еще не стали цветными. И только небольшое красное сердечко добавляет романтический акцент. Дизайн создан в коллаборации художников сети «585*ЗОЛОТОЙ», российского ювелирного завода «TALANT» и бренда «Love is…».

«В период турбулентности и колебаний спроса в 2022 году часы в сети «585*ЗОЛОТОЙ» продолжают показывать устойчивые продажи. Это в первую очередь связано с тем, что мы активно расширяем сотрудничество с брендами-партнерами, замещаем уходящие марки новыми поставщиками, а также разрабатываем больше собственных коллеций. Все эти меры помогают не только сохранять спрос, но и увеличивать долю сети «585*ЗОЛОТОЙ» в объеме продаж часов в стране», - прокомментировал Андрей Шляев, директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Новая капсула уже доступна в 1000 магазинах сети «585*ЗОЛОТОЙ» на всей территории страны.