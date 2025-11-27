«Эта выставка о памяти, труде и красоте, из которых рождается моя мода. Я открываю новую главу», — Алёна Ахмадуллина.



«Сны Алёны» — это выставка-тотальная инсталляция, которая представит Алёну Ахмадуллину не только как легендарного российского кутюрье, но и как художника, искусство которого выходит далеко за пределы пространства моды.

Посетители выставки в Историческом музее попадут в «древний русский мир», который так широко представлен в творчестве дизайнера. Героини снов Алёны – зачарованные царевны и пернатые девы, сказочные девушки-богатыри и красавицы, превращённые в морские волны. Пройдя сквозь дремучие леса и тенистые водоёмы, посетитель оказывается в русской избе. Весь этот удивительный мир образов создан из шёлка, бархата, шифона, денима, крапивы, исполненных в сложных техниках и украшенных уникальными орнаментами из древней крестовой вышивки, расшитых жемчугом, сотканных и связанных крючком.

На выставке будут представлены многочисленные произведения прикладного искусства из коллекции Государственного исторического музея: резные наличники, старинные орудия труда, кованые сундуки и расписные изразцы, кокошники, металлическая утварь и многое другое.

Все модели, которые увидит посетитель, созданы эксклюзивно для выставки «Сны Алёны».

Особое место на выставке займёт платье «Божественная Майя» из собрания Государственного Эрмитажа, созданное Алёной Ахмадуллиной в 2015 году и посвящённое памяти великой русской балерины Майи Плисецкой, а также кутюрное платье из уникального эко-материала Тайвек, созданное в 2025 году ко Дню Земли.