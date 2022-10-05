С 12 по 16 октября 2022 года в универмагах «Стокманн» в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также в интернет-магазине стартует ежегодная акция «Сумасшедшие дни». В течение только пяти дней можно выгодно приобрести товары из новых коллекций брендов всех категорий. Всего в акции примут участие более 160 брендов.

В центре внимания — актуальная база, коллекции из вязаного трикотажа, верхняя одежда, обувь и сумки. В товарах для дома можно выгодно приобрести постельное белье из сатина, полотенца, посуду для кухни и столовой, а также различный домашний декор и текстиль.

Девушек ждут пальто и экошубы от Belucci, теплые вещи из 100%-й шерсти мериноса от бренда Auranna, пуховики Luhta и S.Oliver, аксессуары Superdry, Karl Lagerfeld, Guess, Moschino, Ash, Twinset, EA7, Dr. Martens и Marc O'Polo по выгодным ценам. Среди новинок мужской одежды — российский бренд Marco Di Radi и спортивная марка Champion.

Всех гостей универмага «Стокманн» в дни акции будут ждать дополнительные комплименты: 100% кешбэк на покупки, полезные комплименты от партнеров акции — РЖД, сети супермаркетов здорового питания «ВкусВилл» и онлайн-кинотеатра Premier, а также лимитированная сезонная коллекция желтых дождевиков и зонтов, которую можно будет приобрести в дни акции.