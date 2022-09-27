Российский бренд одежды Surovaya выпустил осенне-зимнюю коллекцию 2023. Новая коллекция пропитана непоколебимостью 90-х. Каждая деталь образов – продуманный шаг, который небольшими штрихами образует цельную картину.

«Сурово оберегая то, что внутри» – кредо бренда, которое усиливает коллекцию Surovaya осень-зима 2023.

В коллекции представлены — двубортные жакеты “Papa” с четкой линией плеча, которые словно сняты с папиного плеча. Рубашки-оверсайз, которые воплотили в себе лучшие стороны классики и модерна. Выдержанные, но комфортные свитера с высоким воротом. Удлиненные юбки, которые отражают полярные грани современной женщины. Брюки из кожи, которые сочетают полюбившуюся текстуру и идеальный крой. Утеплённый бомбер, который пронизан спокойствием и холодностью намерений. Впервые бренд Surovaya выпускает шапки, которые представлены в двух цветах.

Ключевые оттенки осенне-зимней коллекции – насыщенный чёрный, выдержанный серый, спокойный бежевый, трендовый коричневый, дерзкий хаки.

Изделия созданы из эксклюзивных натуральных тканей, которые подобраны под каждую вещь индивидуально.

«При создании коллекции я испытывала и положительные, и отрицательные эмоции. Поэтому, и коллекция получилась дерзкая, но в то же время удобная и функциональная. На многие изделия мы добавили надпись, наш манифест: «Сурово оберегая то, что внутри». Я хочу, чтобы мои вещи придавали силу и оберегали», — рассказывает Лара Суровая, основатель и дизайнер бренда Surovaya.

Старт лимитированной коллекции Surovaya осень-зима 2023 26 сентября. Изделия представлены в ограниченном количестве.

Приобрести изделия можно в интернет-магазине Surovaya (www.surovaya.com) или в оффлайн-пространстве Surovaya по адресу г. Москва, ул. Рочдельская 15/1.