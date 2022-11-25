Уже несколько лет подряд российский бренд USHATÁVA выпускает коллекцию MOMS — в нее входят эксклюзивные вещи кутюрного уровня, которые марка создает в преддверии Дня матери. За USHATÁVA x MOMS стоит очень личная история Нино Шаматава, креативного директора и соосновательницы бренда: ее мама Ольга Андреевна курирует создание вязаных вещей от начала и до конца.

«Этот проект появился как способ занять наших мам увлекательным делом, создать комьюнити и наладить их связь с молодежью и современным миром. Но я даже подумать не могла, что помимо ответа на наши цели мы получим мощнейшую концепцию, идеально исполненный продукт, наполненный самой искренней и доброй энергией — энергией любящих мам», — говорит Нино.

За несколько лет инициатива разрослась до целого социального проекта — со своей миссией, ценностями и постоянными участницами. Под флагом USHATÁVA x MOMS было создано объединение вязальщиц с многолетним опытом: для кого-то вязание — это хобби длиною в жизнь, а для кого-то — профессиональная деятельность. Каждая пуговичная петля обметана вручную, швы и плотность вязки везде одинаковые (хотя часть вещей вяжется несколькими мастерицами), все узоры доведены до конца, а соединительные швы выглядят как фабричные.

Создание любой вещи в коллекции — это большой трудоемкий процесс, на который порой уходят недели. Например, на один джемпер-жилет с косами требуется почти 65 часов, а все кардиганы постираны вручную Ольгой Андреевной в пяти водах, чтобы шерсть была максимально мягкой. Мама Нино лично контролирует все этапы, оценивает результат, пришивает составники и лейблы — только потом одежда отправляется в отдел технического контроля и утверждается для отправки в бутики.

В коллекции есть как классические зимние атрибуты в виде варежек, шапок, носков, чепчиков, так и очень трудоемкие и сложные модели — длинный шарф-кейп, джемпер-жилет с отстегивающимися рукавами, вариация классического английского свитера с ромбами, оверсайз кардиган и джемпер-трансформер с откидной горловиной. Кроме того, в дропе представлены аксессуары: шарфы, носки и брелки.

«Мы давно планировали сделать брелки, и в историю MOMS они вписались идеально. Такой аксессуар не только про сопричастность, но это также приятный подарок на Новый год, ведь мандаринка и зайчик — настоящие и близкие каждому новогодние символы, которые и после зимних праздников будут уместны и не перестанут радовать», — рассказывают дизайнеры.