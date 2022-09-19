В столичном торгово-развлекательном центре «Zеленопарк» 1 октября откроется новый универмаг «Телеграф». Он займет более 3 тыс. кв. метров и станет одним из самых масштабных проектов с российскими дизайнерами.

Более 70 локальных брендов из Москвы, Петербурга и регионов будут представлены в едином торговом пространстве. «Посетители смогут подобрать себе образы на разные случаи жизни — от деловой встречи до романтической прогулки по Москве», — рассказал один из создателей проекта «Телеграф» Николай Константинов.

Товары в новом универмаге будут в разной ценовой категории — средний чек составит около 8 тысяч рублей. Коллекции станут обновляться еженедельно.

«Концепция проекта — создание среды для развития локальных брендов на высоком уровне, — комментирует Николай Константинов. — Новый универмаг выполнен в виде квартала с широкими улицами, деревьями и современным искусством на стенах. Высокие стеклянные потолки подарят пространству естественный солнечный свет».

В корнерах универмага можно будет найти качественный ассортимент модной одежды, которую стало трудно купить в последнее время, рассказывают создатели проекта. Например, коллекция street wear от Scandalis и кожаная обувь от ростовского бренда Lellonello.

«Мы предусмотрели собственный вход и парковку для удобства посетителей, которые будут целенаправленно приезжать в „Телеграф“. Внутри мы создали единое пространство с просторными примерочными и общей кассовой зоной», — говорит директор департамента лизинга девелоперский компании DG-19 Максим Аринич. По его словам, «Zеленопарк» сделал большой шаг для продвижения российских дизайнеров.

«В новых реалиях поддержка локальных брендов очень важна, — продолжает Максим Аринич. — „Zеленопарк“ вложил серьезные инвестиции в данный проект. В „Телеграфе“ действуют доступные условия аренды для начинающих дизайнеров. Здесь есть свои продавцы, единые примерочные и кассовые зоны. Это уникальные условия для развивающихся брендов… Покупатели стали более осознаны, масс—маркет уходит на второй план. Все чаще люди хотят иметь в своем гардеробе дизайнерские вещи, которые сделаны в России».

Ранее универмаг «Телеграф» открылся в Ростове-на- Дону и в ТЦ «Сокольники» в Москве. В конце лета при поддержке правительства Москвы магазин открылся в торговом центре «Афимолл Сити».

ТЦ «Зеленопарк» — это региональный торгово-развлекательный центр Зеленограда площадью более 140 тыс. кв. метров, расположен в 18 км от МКАД.

Универмаг «Телеграф» — дизайнерское пространство, где представлены более 80 актуальных российских и зарубежных дизайнерских брендов одежды, обуви и аксессуаров. В их числе: Chaika, Imocean, Urbantiger, Long River, Darsi.studio, Levitacia, Scandalis и другие.