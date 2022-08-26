Работавший в стране с 1995 года основанный в Германии бренд нижнего белья Triumph начал закрывать торговые точки и планирует до 10 декабря закрыть все свои магазины в России, пишет «Коммерсант».

Компания приняла решение покинуть местный рынок из-за невозможности наладить поставки своей продукции в Россию в условиях санкций. Также проблемы возникли из-за введенных Западом антироссийских санкций.

В России Triumph открывала в том числе партнерские магазины, а в последние годы вышла на маркетплейсы, рассказали в CORE.XP. По данным сервиса Moneyplace, в январе только на Wildberries было продано товаров бренда на 6,8 млн руб., в июле — на 7,6 млн руб.

Эксперты отмечают, что уход игрока с рынка будет заметен только для лояльной аудитории бренда, так как в ценовой категории Triumph остается ряд российских и иностранных марок, например, Milavitsa, Palmetta, «Стильпарк», Calzedonia, Intimissimi и Tezenis.

Это не единственный бренд в категории нижнего белья, который покидает российский рынок. Так, о планах свернуть бизнес в стране объявила американская компания Victoria`s Secret. А с весны приостановлена работа торговых точек бренда Oysho и Women`secret.

В 2021 году выручка ООО «Триумф интернационал ООО» была на уровне 700 млн руб., чистая прибыль — 27,8 млн руб. В России работает более 40 магазинов бренда.