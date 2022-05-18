21 мая 2022 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится гала-концерт фестиваля «Новые лица — прежние идеалы», который объединяет поколения нашей страны через советскую песенную культуру.

Продюсерскому центру «Грани» выпала честь представить современную российскую моду в рамках программы. В 16.00 в фоне Кремлевского Дворца будет презентован объединенный показ коллаборации дизайнеров: DNK.RUSSIA, Jyulidecor, Софья Терешина, Stilnyashka, PodiumkidS, FD Boutique, Светлана Анохина. Продюсер проекта – Елена Склярова. Режиссер-постановщик – Валерий Сороковой.

Открывают показ юные модели, представляющие специальную коллекцию DNK.RUSSIA, разработанную успешным российским брендом совместно с «Роскосмосом» («космические одежды» стали современном прочтением элементов экипировки космонавтов и были одобрены лично главой ведомства Дмитрием Рогозиным). Свою коллекцию покажет Софья Терешина – одна из самых юных дизайнеров России (13 лет). А завершат серию дефиле почтенные леди из Школы обаяния Валерия Сорокового (модели 40+), уже ставшие изюминкой многих модных показов в Москве в сезоне 2021/2022. Таким образом Продюсерский центр «Грани», приглашенный участвовать в программе куратором проекта «Связь Поколений» Олесей Ивановой, обозначит преемственность творческих поколений в современной российской моде.

Здесь же, в фойе Кремлевского Дворца, будут проводиться мастер-классы по росписи одежды, а также выставка работ молодых дизайнеров и брендов России, являющихся яркими выразителями культурного наследия нашей страны.

Темой масштабного мероприятия «Новые лица — прежние идеалы» в Государственном Кремлёвском Дворце будет День культурного разнообразия. В фойе будут работать тематические выставки: экспозиции скафандра и космического прибора, эксклюзивные фотоотчеты из Книги рекордов Гиннесса о разработке Г.С. Нечитайло (деревце лимония пробыло в космосе два года и было зафиксировано как «Самое длительное пребывание живого объекта на орбите»). В 1991 году Гиннессом были зафиксированы и первые полученные в космосе семена пшеницы.

Гостям будут представлены уникальные предметы коллекционирования от выставки «Сделано в СССР» Общероссийской общественной организации «Союз Коллекционеров России». Посетители окунутся в разнообразие товаров народного потребления, производимых в Советском Союзе, и предметы, которые были в повседневном обиходе у наших родителей, бабушек и дедушек. На выставке будет представлены винтажные коллекции предметов ушедшей эпохи. Отдельный стенд будет посвящен 100-летию Всесоюзной Пионерской организации. Будут представлены также работы победителей конкурсов детских рисунков, пройдет выставка художников.

Вас ждет знакомство с экспозицией стенда, посвященного такому знаковому событию в России, как 100-летие Семеновской матрешки, и многое другое. Концертная программа в зале Кремлевского Дворца начнется в 18.00.

Аудитория мероприятия: более 5 000 гостей и участников выставки, в том числе известные артисты и коллективы, представители политических и экономических кругов, экспертного сообщества, дипломаты, предприниматели и деятели культуры, члены общественных организаций, журналисты, более 10 млн зрителей трансляций из различных регионов России. Более 500 детей из детских домов посетят данное мероприятие.