Творческое объединение A.D.E.D. представило дроп No9, посвященный созидательной борьбе с системой. Проект сопровождается манифестом, в котором описываются мысли и чувства художников по отношению к устойчивой системе, распространяющей зло, страх и ненависть.

A.D.E.D. выступает за деятельный подход и «выбирает вновь и вновь создавать, отстаивая свою волю к свободе».

Вселенная коллекции расширяется тремя короткими видео и мультфильмом, раскрывающими концепцию проекта: «не вижу зла, не слышу зла, ничего плохого не говорю». Герои, которые находятся в невозможности одиночной борьбы, превращаются в единый слаженный организм, восполняя недостатки друг друга. Видео и мультфильм дополняет фотопроект, созданный совместно с мультидисциплинарным художником Виталием Акимовым. Десять коллажей рассказывают, как чрезмерный поток информации искажает и трансформирует человека.

В дроп вошли футболки, лонгсливы и худи с новыми модификациями классического принта — SPACER, NAMER, JUICE, COZEK, CAPTEK. Также на вещах появляются иллюстрации с деталями из мультика, пугающим сюжетом и веселым грибом. Коллекция будет доступна с 24 октября онлайн на aded.club.