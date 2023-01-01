В возрасте 81 года умерла британский дизайнер Вивьен Вествуд. Она скончалась в окружении семьи в своем доме в Лондоне.

«Вивьен до последнего момента продолжала заниматься любимыми делами: дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она вела удивительную жизнь», — сказано в заявлении команды дизайнера в социальных сетях.

Муж и творческий партнер дизайнера Андреас Кронталер был в эту минуту рядом с любимой. «Я продолжу жить с Вивьен в моем сердце. Мы работали вместе до самого конца, я буду продолжать. Спасибо тебе, дорогая». О причинах смерти «бабушки панка» и активистки Вествуд не сообщается. Мир моды скорбит о колоссальной утрате.

Вествуд получила известность в 1970-х годах, когда ввела в моду панк. Тогда она открыла бутик на Кингс-роуд в Лондоне вместе с менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Она также известна поддержкой основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и кампаниями по вопросам загрязнения окружающей среды и изменения климата.

Основатель сайта Moda.ru, генеральный директор Alfer Group, создатель и руководитель сети fashion.ru Антон Алфер проходил стажировку в ателье Вивьен Вествуд в Лондоне. Редакция сайта выражает свои соболезнования родным и близким дизайнера, а также многочисленным почитателям ее необыкновенного таланта.