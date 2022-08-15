Коллекция Explorers AW22 инновационного экологичного бренда Urbantiger представлена в формате корнера в универмагах «Стокманн» с начала августа 2022 года, сообщает компания.

В новой осенне-зимней коллекции основной упор сделан на переработанные материалы. Urbantiger использует 95% экологичных тканей, активно работает с переработанными полиэстером и нейлоном, фурнитурой, экологичным утеплителем DuPont™ Sorona Aura. Все модели можно сочетать друг с другом, создавая стильные базовые образы.

Коллекции бренда доступны в собственных магазинах Urbantiger в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Сочи и других городах, в уже открытых корнерах, а также в универмагах «Стокманн», ТРК «Европолис», ТГ Seasons, ТК «Невский центр», «Авиапарк», ТРК «РигаМолл», ТДК «Смоленский пассаж 2».

Urbantiger – инновационный бренд, созданный в Санкт-Петербурге в 2017 году. Один из немногих брендов, кто отказался от перепроизводства одежды, создавая ровно столько изделий, сколько может понадобиться для комфортной жизни в любых ситуациях. Urbantiger доказывает, что технологии могут быть комфортными, а производство – максимально дружественным к планете, если подходить к созданию одежды осознанно.