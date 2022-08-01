Российской бренд продолжает расширять розничную сеть – 29 июля состоялось открытие нового магазина бренда в аэропорту Сочи, в зоне вылета внутренних авиарейсов. В церемонии открытия приняли участие именитые гости: статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров, а также представители компании SHISHKIN, которая под руководством Дмитрия Шишкина занимается разработкой и производством одежды бренда Putin Team.

Проект активно развивает розничную сеть. Магазин в аэропорту Сочи – это вторая торговая точка известного бренда в регионе. Первый был открыт в июне этого года в ТРЦ «Горки Молл» г. Сочи. Всего в России бренд представлен в четырех городах – Геленджик, Москва (аэропорт Шереметьево, терминал В), Санкт-Петербург (аэропорт Пулково, зона вылета внутренних рейсов) и Сочи.

Линейка товаров Putin Team Russia включает в себя одежду и аксессуары для спорта, активного отдыха и повседневной носки. Имеет маркировку MADE IN RUSSIA – знак подтверждения высоких стандартов качества продукции. Важно отметить, что все изделия бренда производятся из отечественных материалов на российской цифровой швейной фабрике SHISHKIN Uniform atelier. Куратором проекта выступает Минпромторг России.

«Само название обязывает быть в авангарде. Этот российский бренд - ещё один инструмент, который подчеркивает желание многих людей сплотиться вокруг нашего национального лидера. Вещи этой марки с удовольствием носят политики, спортсмены, музыканты. Они пользуются спросом у жителей нашей страны. Интерес за рубежом также высокий - что подтверждалось уже не раз, в том числе, во время работы российского павильона на международной выставке ЭКСПО в Дубае. А сейчас внимание лишь только растёт. Проект, считаю, состоялся. При этом Putin Team Russia не единственный пример успеха российского легпрома. Вся отрасль в текущих экономических условиях работает на отлично, объёмы потребления отечественных товаров растут», – подчеркивает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

В 2020 году компания, отшивающая бренд Putin Team Russia «Юниформ Ателье SHISHKIN» (SHISHKIN Uniform Atelier) стала лауреатом Премии Правительства РФ в области качества – за высокий уровень качества и внедрение наилучших технологий управления предприятием и производством, наряду с костюмами всемирно известных брендов, получили «Знак качества» от Роскачества. Putin Team Russia не уступает лидерам мировой легкой промышленности в качестве вещей, бренд уже стал конкурентом для многих известных фирм.

«Постоянное развитие и совершенствование, а также вложение максимума сил, навыков и ресурсов – только так можно создать действительно высококлассный продукт, который сочетает в себе комфорт, эстетику, технологичность. Весь производственный процесс выстраивается с упором на многоступенчатый контроль качества, новейшие технологии и, конечно, применение инновационных материалов. Такой подход позволяет говорить о конкурентоспособности и высоком экспортном потенциале бренда Putin Team в рамках мирового рынка», – рассказывает глава компании SHISHKIN Дмитрий Шишкин.

Открытие магазина Putin Team Russia в аэропорту Сочи – это новый шаг по размещению торговых точек в аэропортах России. Ранее проект уже открыл двери своего магазина в Международных аэропортах Шереметьево и Пулково. В зоне вылета пассажиры могут увидеть экспортные коллекции отечественной марки. Ознакомиться с продукцией бренда теперь можно и в аэропорту Сочи в зоне вылета внутренних рейсов.