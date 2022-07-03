6 июля в 18:00 в Галерее XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» состоится открытие групповой выставки художников «Другой текстиль: другой текст/другой стиль», сообщают организаторы.

Межрегиональный художественно-экологический проект «Другой текстиль: другой текст/другой стиль» представляет собой цикл выставок, направленных на сохранение культурных традиций ткачества, вышивки, плетения через современную и экспериментальную художественную подачу технологии и материала в контексте новейших арт-практик. Выставки будут проходить на различных площадках Москвы и других городов. Экспозиция в Галерее XXI века является первой из цикла.

Куратор – Вера Занегина. Художники, авторы проекта: Наталья Евсеева, Мария Ермолаева, Вера Занегина, Светлана Изгиева, Людмила Крутикова, Наталья Макарова, Руслан Мазлоев, Александра Островская, Виктор Решетников, Ольга Согрина, Антон Супонин, Екатерина Суховерцева, Елена Татаринцева, Наталья Цветкова.

Каждый автор со своей интонацией и долей доверительности обращается к зрителю, чтобы донести свой «текст» и рассказать о «другом текстиле» из стекла и глины, бумаги и пластика, рогоза, лыка и луговых трав. Их творческая работа – это исследование, поиск и эксперимент, постоянный вопрос «а что будет, если…?». Это абсолютно новый и не практикуемый ранее в России подход к текстильным художественным дисциплинам, когда один материал показан через другой.

Проект несёт экологическую составляющую: авторы используют как природные материалы, так и вторичной переработки – бумагу, пластик и другие.

Место проведения: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 22, Галерея XXI века (м. «Славянский бульвар», «Давыдково»).

Время проведения: с 6 по 31 июля 2022 года, вторник – воскресенье с 11:00 до 20:00.