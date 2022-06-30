Не так давно Музей декоративного искусства, расположенный на улице Риволи в Париже, почтил память французского кутюрье Тьерри Мюглера, а сейчас готовит новую выставку «Shocking ! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli» («Сенсация! Сюрреалистичные миры Эльзы Скиапарелли»). Ретроспектива будет открыта с 6 июля 2022 по 22 января 2023 года как оммаж знаменитой итальянке, скончавшейся в 1973 году.

Экспозиция расскажет о личной и профессиональной жизни Эльзы Скиапарелли, представив публике 577 объектов, в том числе 212 костюмов и модных аксессуаров и 365 предметов личного пользования (картин, скульптур, керамики, флаконов с парфюмерией и снимков с подписями крупнейших сюрреалистов эпохи – Мана Рэя, Сальвадора Дали и Жана Кокто).

Помимо этого, на выставке будут представлены работы Ива Сен-Лорана, Джона Гальяно и Кристиана Лакруа, которые были вдохновлены Schiaparelli. Дэниэл Роузберри, нынешний креативный директор бренда, представит свое видение наследия модного дома. Последняя ретроспективная выставка Эльзы Скиапарелли проходила еще в 2004 году.