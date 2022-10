В уральской сети парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» в продаже появилась одежда. Теперь в магазине есть категории «Товары для животных», а также более четырех тысяч товаров для детей.

«Наша цель — расширить ассортимент как известных брендов, таких как ZEE.DOG, так и тех, кто изначально начинал продаваться в социальных сетях, но со временем расширил свою аудиторию, например, FOR PETS. Товары для детей появились в сети в 2021 году, сейчас в этой категории больше 4500 позиций. В начале года было около 50 брендов, сегодня их уже 140. Категория пополнилась брендами Philips Avent, Lobovava, Brand for My son, Fancy Rabbit, Lemive», — рассказали «Моментам» в пресс-службе «Золотого яблока».

Помимо уходовой и декоративной косметики для детей, в «Золотом яблоке» расширили список товаров для новорожденных, базовой одежды для детей и товаров для детской гигиены. Также в магазине парфюмерии и косметики решили развивать новые категории «Для дома», в частности, подкатегории «Посуда», «Текстиль для дома» и «Белье».