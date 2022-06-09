На минус первом этаже торгового комплекса «Невский Центр» открылся магазин Slava, в котором представлен широкий ассортимент товаров для дома, косметики, украшений, а также одежды и обуви от отечественныхдизайнеров.

Магазин Slava в ТК «Невский Центр» площадью 400 м² стал пятым универмагом, открытым на постоянной основе. До 2020 года точкиSlava работали в формате временных Pop — Up Store и тематических ярмарок. Инвестиции в открытие составили 7 млн рублей. В ближайшие два года компания планирует открыть не менее 20 новых универмагов.

Для ТК «Невский Центр», рассказывают в компании, концепция наполнения и ассортимента универмага была пересмотрена. В уже работающих магазинах в основном представлена одежда, аксессуары и обувь от российских дизайнеров, но в случае с «Невским Центром» fashion продукция заняла 30%, а 70% пришлось на долю товаров для дома, косметики и украшений. На одной площадке представлены около 40-50 уникальных брендов из разных регионов страны.

«Ассортимент универмага включает все необходимые атрибуты для уютного дома и комфортного быта. Одежда отражает самые актуальные тренды, которые получили импульс к рождению именно в России, а не были заимствованы за рубежом. Это наша мода, наши правила, наш характер», — говорит президент ГК Magic Group Александр Перемятов, основатель универмагов российских дизайнеров «Йармарка» и Slava. По его словам, ТК «Невский Центр» отвечает всем требованиям компании для запуска нового проекта: город, лояльно настроенный к отечественному производителю, престиж и локация торгового центра, необходимая площадь помещения.