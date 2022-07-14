В ЦУМе открылось поп-ап пространство бренда Monochrome (Station) Total Pink в виде вагона метро. Оно расположено на 4-м этаже торгового центра.

К открытию поп-апа бренд выпустил лимитированную капсульную коллекцию специально для ЦУМа. Все вещи — толстовки, шорты, штаны и свитеры — в розовых оттенках.

«В данном случае вагон метро использован прежде всего в качестве отсылки к культурной идентичности столицы. Но так как мы любим закладывать послания между строк, то вдобавок ко всему вагон метро использован в качестве метафоры и символизирует стремительное развитие бренда. С первых дней Monochrome мы прокладываем собственный путь в моде, согласно тому, как под землей прокладываются новые маршруты, соединяя города и культурные центры», — поделились основатели бренда.

В честь открытия команда бренда организовала Total Pink event, на который были приглашены Алена Долецкая, Наталья Подольская и Юлиана Подольская, Елена Подкаминская, Мария Горбань и Юля Коваль.

Лимитированную капсулу, выпущенную специально для ЦУМа, а также другие коллекции бренда можно будет купить в поп-апе до 12 августа. Здесь же можно попробовать легендарный кофе MONOCHROME, ледяную малиновую матчу на клубничном молоке и многие другие функциональные напитки.