В субботу, 27 августа, «Архангельское Аутлет» на Новорижском шоссе завершит летний сезон мастер-классом «Модные тренды», который проведет амбассадор Ozon Александр Рогов.

Гости мастер-класса узнают об актуальных тенденциях мира моды, способах интеграции новых предметов гардероба в свои образы, как правильно покупать модные вещи и секреты шопинга за разумные деньги. Все рекомендации Александр проиллюстрирует с помощью вещей из бутиков Архангельское Аутлет, а понравившееся образы можно будет сразу же приобрести, применив полученные советы на практике. Для того, чтобы бесплатно попасть на мастер-класс, достаточно пройти регистрацию по ссылке.

Мероприятие стартует в 14.00. Необходима предварительная регистрация. А в 15:00, на главной площади аутлета состоится грандиозный концерт оперного коллектива из Санкт-Петербурга Corelli!

Corelli – это шесть классических музыкантов, за плечами которых — профессиональное образование, гастроли и выступления в России, Европе, США, участие в международных конкурсах. На концерте прозвучат хиты оперной и инструментальной музыки, арии из оперетт и рок-опер, каверы знаменитых композиций – настоящая феерия, балансирующая на грани классики и современности.

Также в аутлете пройдут завершающие дни финальной распродажи со скидками до -70% «Архангельское Аутлет» – первый в России аутлет-комплекс класса люкс, объединивший на своей территории десятки бутиков, среди которых: Dolce&Gabbana, Valentino, Tom Ford, Philipp Plein, Ralph Lauren и многие другие. В аутлет-центре также представлены одежда, обувь и аксессуары премиального сегмента. В эти дни в нем проходит финальная распродажа сезона со скидками до 70%.с