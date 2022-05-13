Главный винтажный маркет Москвы возвращается после долгого перерыва в полномасштабном формате. Мероприятие пройдет 14 и 15 мая в Музее Москвы на Зубовском бульваре. В ярмарке примут участие более 60 лучших продавцов и коллекционеров винтажа из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Кроме того, в этот раз заметное место среди участников Vintage Marketplace займет корнер от главных московских модниц и модников с гардеробами на продажу. Часть средств от продаж организаторы маркета отправят в фонд помощи неизлечимо больным детям «Дом с маяком».

По традиции выбор будет на любой вкус и кошелёк: от сейла, который обещают в этот раз многие участники, до уникальных коллекционных находок, которым позавидовали бы главные звездные стилисты. На мероприятии можно будет приобрести яркие байкерские кожанки и классические тренчи, твидовые пиджаки и брюки-карго, корсеты, меш-топы и худи, шелковые блузки, летние костюмы и шифоновые платья, а еще — солнечные очки, сумки и аксессуары.