Одежду и аксессуары брендов Zarina и Befree, входящих в холдинг Melon Fashion Group, теперь можно приобрести на маркетплейсе СберМегаМаркет. Товары еще двух брендов ритейлера — Sela и Love Republic — станут доступны покупателям площадки в ближайшее время.

На маркетплейсе представлены актуальные коллекции модной одежды сезона осень-зима. Всего в каталог было добавлено около 600 артикулов в категории мужской, женской и детской одежды, а также аксессуаров. В планах платформы — расширять представленный ассортимент, дополняя его новыми позициями.

СберМегаМаркет уже работает с большим количеством fashion-брендов, предлагая покупателям широкий выбор одежды. По статистике маркетплейса, больше трети представленного на нем fashion-ассортимента занимают товары средней ценовой категории.

Покупатели СберМегаМаркета имеют возможность выбрать наиболее удобный способ получения товаров, подразумевающий примерку. Если товары не подошли, их, в зависимости от варианта доставки, можно вернуть либо курьеру в пределах 15 минут, либо с помощью новой опции «легких возвратов» в ближайший ПВЗ.