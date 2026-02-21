Весна‑2026 официально закрывает эпоху бесконечных худи и мешковатых бомберов: стилисты в один голос говорят о «новой дисциплинированной элегантности». В тренде приталенные жакеты и пальто с четкой плечевой линией, юбки‑карандаши и силуэт «песочные часы», который подчёркивает талию и собирает образ в цельную архитектуру.

Оверсайз не отменяют полностью, но он становится умным: грубые куртки рабочего кроя теперь сочетают с женственными платьями и лодочками, а не с трениками и массивными кроссовками.

Цветовая палитра тоже взрослеет: вместо неоновых всплесков — сложные оттенки красного, винный, кирпичный, бордовый, а также «новая нейтральность» — сливочный, дымчато‑серый и тёплый беж. Базовая вещь сезона — структурированное пальто чуть ниже колена, которое одинаково хорошо смотрится и с джинсами, и с шелковой юбкой.

В аксессуарах на первый план выходят ремни, подчёркивающие талию, и аккуратные кожаные сумки жёсткой формы — они визуально собирают любой, даже самый минималистичный комплект. Для российских городов с их затяжной межсезонной погодой это редкий случай, когда тренд совпадает со здравым смыслом: красиво, тепло и максимально фотогенично.