Бренд селективной парфюмерии Vilhelm Parfumerie представил коллаборацию с Пушкинским музеем, который в этом году отмечает 110 лет со дня открытия, сообщает проект Molecule, дистрибьютор Vilhelm Parfumerie в России.

В рамках проекта к трем работам из коллекции музея («Ее звали Вайраумати» Гогена, «Юпитер и Каллисто» Буше и «Пьеро и Арлекин» Сезанна) были подобраны ароматы и созданы коллажи для упаковки.

Так, авторы коллаборации соотнесли «Юпитер и Каллисто» с ароматом Dear Polly, картина «Пьеро и Арлекин» вызвала ассоциации с Morning Chess, а экзотика «Ее звали Вайраумати» Поля Гогена прозвучала в аромате Body Paint.

Лимитированная серия ароматов Vilhelm Parfumerie в эксклюзивном дизайне, а также сувенирная продукция (термокружки, шоперы, раскраски и блокноты) уже представлены в магазинах музея, бутике Vilhelm Parfumerie, избранных бутиках Molecule и на сайте парфюмерно-косметического ритейлера.