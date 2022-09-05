С 8 по 11 сентября на пятом этаже универмага «Цветной» будет работать поп-ап бутик VINTAGE MARKETPLACE. Посетители увидят самую тщательную селекцию винтажных проектов с отборными айтемами.

В закрытый список участников попадут только 30 магазинов, каждый из которых будет присутствовать в поп-апе в определенные дни. В честь начала сезона особое место на вешалках займут вещи в стиле преппи: жилеты, свободные рубашки, клетчатые и джинсовые мини-юбки, лоферы, пиджаки, джинсы клеш с яркими принтами и многое другое.

В поп-апе не обойдется и без классики: тренчи Burberry и винтажные изделия из кожи (оверсайз-пиджаки, брюки клеш и плащи в пол и аксессуары). Там же традиционно будут представлены эксклюзивные вещи от главных модных домов: Dior, Gucci, Chanel, Cavalli, Prada, D&G, Gaultier, Galliano, McQueen.

Vintage Marketplace расположится в пространстве фуд-корта «Брикет Маркет. Еда и Культура» на пятом этаже универмага «Цветной».