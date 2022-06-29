Российский бренд нижнего белья и домашней одежды Deseo продолжает набирать популярность. В летнем сезоне марка представила новую роскошную коллекцию: расширенный ассортимент нижнего белья, домашней одежды, а также актуальная пляжная капсула с разнообразием купальников и тотал луков, которые прекрасно дополнят отпускной гардероб.

Новый дроп Deseo традиционно представлен в четырёх концептуальных направлениях: Seduction, символизирующая провокацию, дерзость и соблазн; Elegance, отличающаяся невероятной женственностью и утончённостью; Base с базовыми моделями и Weekend, главной целью которой является обеспечение комфорта и уюта обладательницы белья.

В коллекцию вошли сеты, украшенные декоративной шнуровкой, сеткой и тончайшим кружевом, – бра, балконеты, слипы и пояса для чулок. Линейка для сна и отдыха включает сорочки, пижамы, халаты, а также многофункциональные комплекты топов с брюками. Также в летней коллекции представлены боди, купальники, пляжная одежда.

Главными материалами коллекции стали хлопок, вискоза и кружево. Вещи выдержаны в широкой цетовой гамме: от пастельных оттенков до желтого и лузерно-синего – и украшены микроперфорацией, принтами, геометричным орнаментом и цветочными узорами.

Deseo – российский бренд нижнего белья и домашней одежды. Компания является частью fashion-холдинга «Модный континент» (бренды Incity, Deseo). Первый магазин женского белья Deseo открылся в 2013 году. В настоящее время ассортимент компании включает также модные коллекции для мужчин.