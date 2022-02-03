В честь Дня святого Валентина бренд Бейонсе Ivy Park и adidas выпустили новую капсульную коллекцию. В основу линейки легли оттенки насыщенного красного цвета, который у всех нас и ассоциируется со страстной любовью: Candy Paint, Lipstick Smudge, Raspberry Beret, Red и Red Wine, пишет L’Officiel.

В капсулу вошло более 30 моделей вещей: латексные платья, костюмы, спортивные топы и велосипедки, свитера, свободные брюки и другое. Образы дополняют шляпы, клатчи и поясные сумки в форме сердца

Также в коллаборации можно найти обновленную модель кроссовок Ultra Boost OG. Пара традиционно выполнена из текстильного материала Primeknit с кожаными вставками на язычке и фирменными тремя полосками, отмечает Buro 24/7.

В кампейне Ivy Heart снялись американская актриса и модель Карруча Тран, певец Трой Сиван, модель Тайсон Бекфорд, китайская топ-модель Шу Пей и «японская Бейонсе» (так девушку стали называть после серии пародий на певицу) Наоми Ватанабэ.

Adidas позиционируют релиз как гендерно-нейтральный. Линейка появится в магазинах бренда 9 февраля, в размерах от 3XS до 4XL. Стоимость вещей из коллекции варьируется от $ 30 до $ 300.